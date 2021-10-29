Исследование: 21,9% жителей России считают творчество Моргенштерна антицерковным

Алишер Валеев, известный под псевдонимом Моргенштерн, стал самым узнаваемым молодежным исполнителем, по мнению россиян всех возрастов. На втором месте оказалась Инстасамка, но в то же время она уступила Моргенштерну по популярности в восемь раз. Такие данные приводит исследовательское агентство «ПромРейтинг» по результатам всероссийского социологического опроса.

Несмотря на огромную популярность, Моргенштерн не нравится почти 60% жителей России. Причем 21,9% респондентов считают его творчество антицерковным. По данным агентства, наибольшую антипатию к исполнителю проявляют в Северо-Кавказском федеральном округе — 61,6%. Не верят в долгосрочность его успеха почти 50% опрошенных россиян.

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Основными причинами антипатии к творчеству Моргенштерна стали большое количество мата, бессмысленные тексты песен, пропаганда разврата и нездорового образа жизни, а также антирелигиозный посыл.

В топ-10 наиболее популярных молодежных исполнителей также оказались Клава Кока, Даня Милохин, Ольга Бузова, Егор Крид, Элджей, Niletto, Слава Мэрлоу, Тима Белорусских и др.

Недавно Моргенштерн в одном из интервью заявил, что не понимает праздник День Победы, что вызвало немало критики в Сети. Позже исполнитель публично извинился за свои слова и сообщил, что фраза была вырвана из контекста.

Диана Жиленкова