В составе российской сборной по биатлону произошли изменения перед вторым этапом Кубка мира

В составе российской сборной по биатлону произойдут изменения перед вторыми этапами соревнований в Кубке мира и Кубке IBU. Об этом сообщил у себя на сайте Союз биатлонистов России.

По словам президента организации Виктора Майгурова, на втором этапе Кубка мира выступят Василий Томшин и Александр Поварницын, а Матвей Елисеев и Евгений Гараничев — на Кубке IBU. Майгуров добавил, что это была плановая ротация в олимпийском сезоне.

Ранее стало известно о неудачном выступлении Елисеева и Гараничева на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде. Гараничев чуть было не вышел на старт без палок и занял 113-е место в спринтерской гонке. Елисеев показал 77-й результат.

Фото: championat.com

Недавно стало известно, что хоккеисты казанского «Ак Барса» Никита Дыняк и Кирилл Крутов вызваны в олимпийскую сборную России. Они примут участие в Кубке Германии.



Дарья Акимова