Оксфордский словарь английского языка назвал слово 2021 года

Оксфордский словарь английского языка выбрал слово 2021 года — им оказалось понятие vax. Это сокращенная версия от глагола, существительного и прилагательного, связанного с вакцинированием.

В сообщении пояснили, что это слово было довольно редким до 2021 года, однако в сентябре оно использовалось в 72 раза чаще, чем в аналогичном месяце предыдущего года. Понятие vax породило множество производных форм. Например, vax sites — «места для вакцинирования», или fully vaxxed — «полностью привитый».

Фото: wikimedia.org / Alborzagros

В прошлом году Оксфордский словарь не определился со словом года. Однако лингвисты определили несколько ключевых понятий для разных периодов 2020 года. Например, весна внесла в словарь понятия coronavirus, COVID-19, lockdown («локдаун»), social distancing («социальное дистанцирование»), reopening («возобновление»).

Диана Жиленкова