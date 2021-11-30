Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег, туман и до +5 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода и осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах республики может возникнуть метель, гололед и туман, а также сильный порывистый ветер до 25 м/с, предупреждает Гидрометцентр РТ.

Ночью температура воздуха составит -2... +3 градуса, а днем — 0... +5 градусов. В Казани дневная температура воздуха составит +2... +4 градуса, в Набережных Челнах — +1... +3 градуса, в Альметьевске — 0.. +2 градуса, а в Чистополе — +1... +3 градуса.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось об ухудшении погоды в республике. В связи с этим в РТ объявили штормовое предупреждение. В отдельных районах возможны метели со значительным ухудшением видимости, гололед, туман, на дорогах может образоваться сильная гололедица.

Диана Жиленкова