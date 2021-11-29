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Путин освободил от НДФЛ при продаже квартир многодетные семьи

14:17, 29.11.2021
Путин освободил от НДФЛ при продаже квартир многодетные семьи
Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от НДФЛ доходы многодетных семей, которые продали жилье для покупки нового в целях улучшения жилищных условий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Нововведение будет действовать в отношении доходов от продажи квартир, полученных с 1 января 2021 года.

Согласно закону, от налога освобождаются семьи с двумя и более детьми. Новое жилье должно быть куплено в тот же календарный год, в который продано старое, или не позднее 30 апреля следующего года. Общая площадь приобретенного жилья должна превышать площадь проданного, а его стоимость не должна по кадастровой стоимости превышать 50 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Этот закон Госдума РФ принимала в третьем, окончательном чтении 18 ноября.

Дарья Акимова
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