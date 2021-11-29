В мэрии Казани прокомментировали выселение матери с детьми из квартиры

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В мэрии Казани прокомментировали «Реальному времени» резонансную историю с выселением жительницы города Ольги Гусевой и двух ее детей из единственного жилья.



Гусева проживала в квартире 18,5 кв. м в доме №33 по улице Химиков. Жилье ей предоставили по договору краткосрочного найма в июле 2018 года сроком на один год — до июля 2019-го.

Женщина находилась в трудной жизненной ситуации: освободилась из мест лишения свободы, имела несовершеннолетнего ребенка. Ей предоставили жилье, чтобы у нее было время на обустройство. Гусеву предупредили, что жилье по краткосрочному найму — мера временной поддержки. Однако после окончания срока договора женщина продолжала проживать в квартире.

Исполком Казани обратился в Московский суд в феврале 2020 года. Тогда суд вынес решение о расторжении договора. Женщине дали отсрочку исполнения решения суда на три месяца. В предоставлении дополнительной отсрочки суд ей отказал.

В мэрии подчеркивают, что решение о выселении Гусевой основано на истекшем сроке договора краткосрочного найма. У семьи есть долги за ЖКУ, однако выселение ее из квартиры не имеет к ним прямого отношения. Всего в период проживания Гусевой в квартире накоплено 138,8 тысячи рублей долгов.

В 2008 году распоряжением главы администрации Московского района женщину признали малоимущей и приняли на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении по договору социального найма. Гусеву приняли на учет на общих основаниях. Она не могла заявиться по категории «дети-сироты» в связи с тем, что утратила льготы на получение жилья по достижении возраста более 23 лет.

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«Для восстановления права на получение жилья как сироте О.М. Гусевой нужно обратиться в суд, затем — в Министерство образования и науки РТ, — сообщили в мэрии. — Очередность женщины по общему списку района сейчас за №2544. Жилым помещением по договору соцнайма семья О.М. Гусевой будет обеспечена согласно имеющейся очередности. Предоставление жилья во внеочередном порядке приведет к ущемлению интересов жилищных прав других граждан, вставших на учет ранее О.М. Гусевой».

Маргарита Головатенко