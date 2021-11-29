Рубль подорожал к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

На фоне роста нефтяных котировок рубль укрепляется к бивалютной корзине, доллар и евро слабеют, согласно данным Мосбиржи на понедельник 29 ноября.



По итогам первой минуты торгов доллар торговался за 74,715 рубля, падение составило 89 копеек к прошлому закрытию. Евро подешевел до 84,335 рубля, курс упал на 116,5 копеек к закрытию пятницы. Бивалютная корзина уменьшилась на 101,37 копеек к уровню закрытия пятницы — до 79,04 рубля.

Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» связывают подорожание рубля с ростом нефтяных котировок: цены на нефть после падения в конце прошлой недели показали резкий скачок вверх. Это произошло на фоне новостей о появлении нового штамма коронавируса «омикрон» в Южной Африке.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно прогнозам главного аналитика компании «Универ Капитал» Дмитрия Александрова, к концу 2021 года доллар может снова подорожать до 73 рублей.

На прошлой неделе индекс Московской биржи установил антирекорд за год, опустившись в моменте ниже 3 900 пунктов в понедельник. Индекс РТС пробил рубеж в 1 650 пунктов. О том, чем вызван обвал на российском фондовом рынке, — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко