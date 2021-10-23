Эксперт оценил, как сильно подорожает доллар к концу 2021 года

К концу 2021 года доллар может снова подорожать до 73 рублей. Это случится, если к тому времени подешевеют энергоносители, а в США продолжат ужесточать денежно-кредитную политику. Об этом говорит для «РИА Новости» главный аналитик компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров.

Напомним, сейчас доллар стоит 70,86 руб., а за последние два месяца он подешевел на 3,5 рубля — в августе он стоил 74,36 рубля. Эксперт считает, что на физическом рынке нефти скоро может сложиться профицит, а если в Европе будет теплая зима, цены на черное золото просядут еще сильнее, и в этом случае доллар в России может подорожать до 75 долларов за баррель.



— Стоит также обратить внимание на решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 0,75 процентных пункта, регулятор также не исключает возможности дальнейшего ее повышения и готов держать ее на повышенном уровне дольше, чем планировал ранее. Рубль отыграл жесткую риторику ЦБ, что символически совпало с краткосрочным пробитием отметки 70 рублей за доллар и срабатыванием стоп-приказов участников рынка, кто играл на понижение рубля, — говорит эксперт.

Таким образом, курс рубля полностью отыграл поддержку со стороны регулятора, и драйверов для укрепления осталось мало. Так что негативные факторы, по мнению эксперта, уже на пороге, и курс доллара снова может начать расти.

Напомним, на пресс-конференции в пятницу глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила резкий подъем ключевой ставки тем, что в России инфляция выходит из-под контроля, а повлиял на это в том числе неурожай.

Людмила Губаева