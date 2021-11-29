«Рубин» получил приз Liga Fair Play за октябрь 2021 года

Футбольный клуб «Рубин» получил приз Liga Fair Play перед матчем с московским «Динамо». Об этом сообщается на сайте Российской премьер-лиги.

Награду, представляющую собой кубок в виде рукопожатия с лентами, вручили капитану команды Филипу Уремовичу. «Рубин» выиграл приз по итогам матчей октября. Итоговая оценка команды составила 8,13 балла.

Приз вручается раз в месяц. Казанцы стали его обладателями уже в третий раз.

Фото: rubin-kazan.ru

В октябре 2020 года «Рубин» уже становился лучшим в рейтинге Fair Play по итогам всех матчей 12-го тура Российской премьер-лиги.



Дарья Акимова