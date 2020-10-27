«Рубин» показал лучший результат в рейтинге Fair Play в 12-м туре РПЛ

«Рубин» стал лучшим в рейтинге Fair Play по итогам всех матчей 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

За игру с «Зенитом» (2:1) казанцы заработали 8,25 балла. Это позволило команде Леонида Слуцкого стать лидером рейтинга.

Зрелищность игры «Рубина» была оценена в восемь баллов из десяти. Четверку по пятибалльной шкале казанцы получили по остальным критериям, в том числе по уважению к сопернику, отношению к судьям, поведению официальных лиц и зрителей.

Второе место по итогам тура занял «Зенит». При этом питерцы возглавляют рейтинг Fair Play в октябре. «Краснодар» и «Локомотив» делят вторую строчку.

Фото: premierliga.ru

По итогам каждого месяца команда, заработавшая наивысший средний балл, получит приз Liga Fair Play, где победитель определяется по нескольким параметрам.

Напомним, «Рубин» стал первым клубом РПЛ с 2018 года, который обыграл «Зенит» на его домашнем стадионе «Санкт-Петербург». Серия без поражений питерского клуба составила 27 матчей.