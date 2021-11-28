Силовики в Белоруссии учтут опыт протестов в 2020-го года

В Белоруссии заявили, что силовой блок страны примет во внимание уроки протестов 2020-го года и не допустит раскачивания ситуации в период конституционного референдума. Об этом заявил госсекретарь Совбеза, пишет ТАСС.

Политический кризис в Белоруссии начался после президентских выборов, на которых, по официальным данным, в очередной раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. В стране вспыхнули акции протеста.

В ноябре 2020 года Лукашенко сообщал, что при новой конституции не будет занимать должность президента Белоруссии. Также глава республики заявлял, что отстранить его от власти может только белорусский народ, руководствуясь основным законом страны. Этим летом Лукашенко, общаясь с представителями СМИ и общественности, сообщил, что «очень скоро» уйдет с этого поста. Но предупредил: гадать о конкретных сроках не стоит.



Ольга Шагиева