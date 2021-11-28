В Татарстане зарегистрировали 253 заболевших COVID-19
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 253 заболевших COVID-19. Всего на 28 ноября в республике зафиксировали 37 563 случая заражения коронавирусом.
По данным оперштаба, за весь период выздоровело 31 090 человек, в том числе 101 — за последние сутки.
Умерло 1 230 человек, в том числе 7 — за последние сутки.
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