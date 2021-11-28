Германия призвала США не вводить санкции за сертификацию «Северного потока-2»

Правительство Германии призывает Конгресс США не вводить санкции против газопровода «Северный поток — 2". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный сегодня немецким порталом Axios.

По мнению ФРГ, введенные санкции могут ослабить доверие к США, подорвут обязательства, данные Германии в ходе достигнутых ранее двусторонних договоренностей от 21 июля 2021 года с целью укрепить энергетическую безопасность Украины и Европы.

Авторы документа считают, что в итоге санкции нанесут ущерб трансатлантическому единству.

Фото:pixabay.com

Чуть раньше президент Украины Владимир Зеленский назвал проект «Северный поток — 2» трагедией для его страны. И он призвал Евросоюз и США выполнить все обещания обеспечить энергетическую безопасность Украины.





Дарья Акимова