Зеленский считает, что «Северный поток — 2» — «большая трагедия» для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал проект «Северный поток — 2» трагедией для страны. Он призвал страны ЕС и США выполнить все обещания об обеспечении энергетической безопасности Украины.

— Даже если «Северный поток — 2» будет запущен, Украина должна сделать все, чтобы то, что гарантировали другие европейские государства и США, что нам будет обеспечена энергетическая безопасность, было выполнено, — передает ТАСС.

Фото: gazprom.ru

На прошлой неделе Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что российский газопровод «Северный поток — 2» гарантировано уничтожат в случае нападения России на Украину. По мнению автора статьи, пока не завершится сертификация газопровода, Россия находится «в некотором смысле на крючке» и резких шагов совершать не будет.



В октябре Киев подавал заявку немецкому энергетическому регулятору Bundesnetzagentur на участие в сертификации оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG.



Татьяна Леухина