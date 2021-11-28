СМИ: в Германии допустили приостановку некоторых форматов работы с Россией

Германия не исключает приостановку некоторых форматов работы и политических встреч с Россией. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на документ посольства ФРГ в Вашингтоне, направленный конгрессу США.

Это может быть сделано в качестве мер давления на РФ, призванных не допустить использование энергоресурсов в качестве оружия.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы призывали к более жестким действиям в отношении оператора газопровода Nord Stream 2 AG. До этого власти США уже ввели ввели ограничительные мер против компании «Transadria» и судна «Marlin», связанных с проектом. Однако пока Госдеп против инициативы конгресса о новых санкциях из-за опасения противодействия со стороны Германии.









Дарья Акимова