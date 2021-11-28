Госдеп избегает инициативы о новых санкциях против «Северного потока — 2»

В США уже ввели ограничительные мер против компании Transadria и судна Marlin, связанных с проектом, но сенаторы призывают к более жестким действиям в отношении оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Однако Белый дом против инициативы конгресса о новых санкциях против «Северного потока — 2», поскольку опасается противодействия со стороны Германии, пишет The Hill.

«Это трудный момент для Байдена, ведь президент хочет проявить осторожность в вопросе экономических интересов Германии, но при этом находится под давлением из-за все более воинственной позиции Москвы в отношении Украины», — сообщает издание.

Администрация президента США Джо Байдена и ранее добивалась через своих сторонников-демократов в конгрессе исключения санкций против проекта газопровода «Северный поток-2» из ежегодного оборонного бюджета страны.