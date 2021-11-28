Муфтий Татарстана поздравил мусульман с Днем матери

Фото: ДУМ РТ

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин поздравил мусульман с Днем матери. Поздравление опубликовано в Инстаграм-аккаунте ДУМ РТ.

Камиль хазрат Самигуллин отметил, что мусульманин должен помнить о своих родителей ежедневно, но в праздник лучше проявить к матерям особенное внимание и насихат детям о материнском праве.



«Права матери — это одни из самых главных человеческих прав, которыми наделил людей Господь. Они даже выше, чем права отцов. Поэтому в благодарность за свою жизнь мы ради Аллаха должны возвращать им этот долг ответной заботой и милосердием. Пусть же Всевышний позволит нам быть благонравными детьми и опорой для наших мам, убережет нас от преступления их прав и удостоит нас чести жить их молитвами!» — говорится в сообщении.



Ранее Минниханов призвал татарстанцев поздравить мам и никогда их не расстраивать.

Ольга Шагиева