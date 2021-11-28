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Детский омбудсмен России поздравила женщин с Днем матери

09:50, 28.11.2021
Детский омбудсмен России поздравила женщин с Днем матери
Фото: council.gov.ru

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова поздравила женщин с Днем матери, который отмечают в последнее воскресенье ноября.

«Дорогие мамы и бабушки, рада поздравить вас с замечательным праздником, который мы отмечаем сегодня. Это и мой личный праздник тоже, и мои дети сделали мне рано утром уже пару приятных сюрпризов. Ведь мама — это самая лучшая в мире работа. Дарить любовь и внимание, заботится о близких, поддерживать тепло семейного очага и еще очень много других дел», — подчеркнула Львова-Белова.

Детский омбудсмен пожелала российским матерям крепкого здоровья и домашнего уюта: «Хочется прежде всего пожелать здоровья вам и вашим родным, пусть любовь и радость, которыми вы делитесь с близкими, возвращаются к вам каждый день».

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