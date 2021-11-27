Казанский «Зенит» обыграл оренбургский «Нефтяник»

Казанский «Зенит» обыграл оренбургский «Нефтяник» на сегодняшнем матче. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу казанцев. Об этом сообщается на сайте клуба.

В этом сезоне «Зенит» уже три раза обыграл «Нефтяник».

В это воскресенье команде предстоит встретиться в матче с «Кузбассом». Это решит судьбу путевки в «Финал четырех» Кубка России.

Накануне казанский «Уникс» победил «Црвену Звезду» в Евролиге. Встреча в Белграде завершилась со счетом 98:78 (16:26, 23:21, 18:29, 21:22).





Дарья Акимова