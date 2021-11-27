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В Татарстане зарегистрировано 253 новых заболевших COVID-19

11:42, 27.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зарегистрировано 253 новых заболевших COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 253 заболевших COVID-19. Всего на 27 ноября в республике зафиксировали 37 310 случаев заражения коронавирусом.

По данным оперштаба, за весь период выздоровело 30 989 человек, в том числе 261 — за последние сутки. В республике умерло 1 223 человека, в том числе восемь — за последние сутки.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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