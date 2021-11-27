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Российские фигуристы Синицина и Кацалапов победили на этапе Гран-при в Сочи

17:35, 27.11.2021
Российские фигуристы Синицина и Кацалапов победили на этапе Гран-при в Сочи
Фото: ru.wikipedia.org

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили на этапе Гран-при по фигурному катанию в Сочи и получили золотые медали. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Они получили за произвольный танец 124,91 балла и всего набрали 211,72 балла по сумме двух программ.

Ранее сообщалось, что казанская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева в короткой программе Гран-при в Сочи получила от судей 87,42 балла, установив мировой рекорд. Она превзошла рекорд Алены Косторной (85,45) на Гран-при Франции в 2019 году.

Дарья Акимова
СпортФигурное катание

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