Пожар в результате взрыва на заводе боеприпасов в Нижегородской области потушен

Фото: Максим Платонов

Пожар, возникший в результате ЧП на заводе имени Я.М. Свердлова в Дзержинске, был ликвидирован. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.



По данным ведомства, в 09.52 мск на заводе сработала пожарная сигнализация, затем произошло несколько хлопков. По информации Минздрава области, два человека пострадали. Произошло четыре взрыва в здании цеха, где производится октоген. Площадь пожара составила 55 квадратных метров.

Следователи СУСК РФ по Нижегородской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Фото: realnoevremya.ru

Информация о том, что в Дзержинске произошел пожар, появилась сегодня утром.

Дарья Акимова