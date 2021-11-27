Два взрыва прогремели на заводе боеприпасов в Нижегородской области

В Нижегородской области произошло два взрыва на Заводе имени Я.М. Свердлова в Дзержинске. По предварительным данным, пострадали два человека.

По данным МЧС региона, в 09.52 мск на заводе сработала пожарная сигнализация, затем произошло несколько хлопков.

По информации администрации города, на месте взрыва возник пожар, пишет ТАСС.

Вчера в прокуратуре назвали предварительную причину ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

Ольга Шагиева