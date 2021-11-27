В казанском спортклубе «Синтез» провели благотворительный матч для сирот

«Молодец, депутатом станешь!»

Сегодня ватерполисты казанского спортивного клуба по водным видам спорта «Синтез» провели благотворительное мероприятие для воспитанников сиротского приюта «Дуслык». Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Благотворительный матч состоялся на территории плавательного бассейна «Оргсинтез». Ребята из приюта стали его гостями. Они посмотрели матч регулярного чемпионата России по водному поло с участием команд «Синтез УОР» из Казани и «Динамо СШОР» из Астрахани, также пообщались с чемпионами России — игроками ВК «Синтез», президентом клуба, руководителем представительства Россотрудничества в Азербайджанской Республике Иреком Зиннуровым и депутатом Молодежного парламента при Казанской городской думе Исламом Камаловым.

В первом матче с астраханцами команда «Синтез УОР» проиграла со счетом 9:14, сегодня — 7:13 . В субботу на игре присутствовали все игроки основной команды, кто-то пришел с семьей, женами, детьми. Плюс руководство клуба и тренерский штаб. Такое не часто бывает на рядовых играх, но сейчас у «Синтеза» перерыв в чемпионате страны.

Стоит отметить, что в рядах команды Астрахани играли два воспитанника «Синтеза» — Роман Усов и Искандер Хазиахметов. После игры ватерполисты пообщались с гостями, и особенно активным в этом плане был игрок «Синтеза» и сборной России Игорь Бычков. Он погонял ребят на предмет знания таблицы умножения и в адрес наиболее активного пошутил: «Молодец, депутатом станешь!»



Фото: t.me/sintezkazan

«Приобщаем детей к здоровому образу жизни»

Тем временем нынешние и бывшие депутаты прокомментировали состоявшееся мероприятие.

— Я вчера, когда узнал о проведении этого мероприятия, сказал Иреку Хайдаровичу, что вы делаете очень большое дело. Таких нужно делать как можно больше, пусть даже не слишком афишируя, но мы будем делать детей счастливыми. Поэтому могу сказать только слова благодарности организаторам, — заявил главный тренер астраханского «Динамо» Дмитрий Стратан.

— К нам обратились члены нашего молодежного парламента с этой инициативой. Естественно, мы не могли отказать, поскольку в последние годы уже работали в этом направлении, проводили подобные встречи с подопечными дома Рональда Макдональда. То, что они делают в этом доме, конечно, заслуживает одобрения. А мы приобщаем детишек к здоровому образу жизни, показываем наш замечательный вид спорта, дарим новогодние подарки, что делает эти встречи вдвойне приятными. Эта встреча совпала с моим краткосрочным отпуском, зато мы нашли возможность провести ее на игре молодежной команды «Синтеза».

Основными целями встречи стали популяризация спорта и здорового образа жизни, а также социализация детей из неполных и неблагополучных семей. Мероприятие провели при финансовой поддержке ПАО «СИБУР», АО «ТАИФ» и ПАО «Казаньоргсинтез».

— Подобное мероприятие мы проводим впервые. Почему с «Синтезом»? Дело в том, что я сам активный болельщик «Синтеза», часто хожу на игры обеих команд и очень рад, что руководство клуба откликнулось на нашу инициативу, — сообщил Ислам Камалов, член молодежного парламента Казани.

В завершение встречи дети из приюта получили сладкие подарки от спортсменов. Видно было, что у ребят осталось много приятных впечатлений от общения с чемпионами, одна из девочек была так растрогана, что обошла почти всех игроков — благодарила их и обнимала.

Джаудат Абдуллин, Дарья Акимова