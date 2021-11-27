Минземимущество РТ поздравило представителей оценочного сообщества с праздником

Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана поздравило представителей оценочного сообщества с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано на сайте ведомства.

День эксперта по оценке имущества празднуется с 27 ноября 1996 года. С тех пор его празднуют 22 тысячи оценщиков России, из которых 300 300 действующих членов СРО работают в Татарстане.



«С оценкой неразрывно связаны вопросы управления государственным и муниципальным имуществом, многие приоритетные национальные проекты и социальные программы, инвестиционный рейтинг республики. Значимую роль в совместной реализации основных направлений развития, повышении качества оценки играет Союз оценщиков Республики Татарстан, эксперты и сотрудники организаций союза», — говорится в поздравлении.

Ольга Шагиева