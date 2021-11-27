Мигрантов в Белоруссии вывезут дополнительным рейсом

В Белоруссии назначили дополнительный рейс для вывоза мигрантов. Согласно сообщению на онлайн-табло аэропорта Минска, вывозной рейс Iraqi Airways внесен в расписание воздушной гавани.

Улететь этим самолетом беженцы смогут вечером в воскресенье. Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне прибыл в лагерь беженцев, расположенный в торгово-логистическом центре у границы с Польшей. Глава республики осмотрел территорию лагеря. Он побывал у пункта раздачи питания и поинтересовался, хватает ли продуктов. Лукашенко встретился с представителями Красного Креста.

Лукашенко выступил перед мигрантами, его сопровождал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. Глава Белоруссии заявил, что Минск не будет политизировать проблему беженцев.

