В 2021 году 90% предпринимателей столкнулись с ростом цен на товары и услуги

В России около 90% владельцев малых предприятий и частных предпринимателей в 2021 году столкнулись с ростом цен на все товары и услуги. Таковы данные опроса «Райффайзенбанка».

Согласно исследованию, почти 90% отпрошенных владельцев малых предприятий и частных предпринимателей зафиксировали рост цен на товары, услуги и сырье.

«Это привело к росту зарплатных ожиданий сотрудников, и нанимать персонал стало сложнее — об этом заявили 28% респондентов», — передает данные исследования ТАСС.

Также 38% бизнесменов заявили об увеличении затрат на транспорт и доставку.

Ранее российские предприниматели оценили риски всемирной налоговой реформы для России.

Ольга Шагиева