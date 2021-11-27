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В Казани открыли школу эковолонтерства

08:38, 27.11.2021
В Казани открыли школу эковолонтерства
Фото: eco.tatarstan.ru

В Казанском инновационном университете им. В.Г. Тимирясова открыли школу эковолонтерства. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Проект Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова «Школа эковолонтеров XXI века» получил грант Кабмина РТ. Благодаря этой поддержке университет планирует проводить мастер-классы, организовывать лекции и вебинары.

Ранее казанских волонтеров начали обучать языку жестов.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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