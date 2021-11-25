В Казани волонтеров обучат языку жестов

Казанских волонтеров начнут обучать языку жестов. Курсы организует некоммерческая организация «Добрая Казань».

Занятия будут проходить три раза в неделю в течение трех месяцев. Учащиеся смогут опробовать полученные навыки на практике — одним из преподавателей будет неслышащий человек, он будет вести занятия полностью на языке жестов.

Курс поможет волонтерам продуктивно работать с людьми с ограниченными возможностями. Чтобы попасть на обучение, необходимо обратиться в АНО «Добрая Казань» по телефону: +7(906)113-32-36.

Фото: kzn.ru

Занятия проведут в центре проектной деятельности «Идея микс» .

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Ольга Шагиева