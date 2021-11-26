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В Казани жильцы дома по улице Гаврилова остались без горячей воды — видео

22:42, 26.11.2021
В Казани жильцы дома по улице Гаврилова остались без горячей воды — видео
Фото: kzn.ru

В Казани дом № 24 по улице Гаврилова включили в городскую программу по модернизации сетей горячего водоснабжения и установили индивидуальный тепловой пункт. Однако жильцы начали жаловаться на отсутствие горячей воды, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Жители считают, что причина неудобств — в проекте, по которому два фактически отдельных дома с одним адресом горячей водой снабжает лишь один тепловой пункт.

В управляющей компании считают, что проблема не в пункте. Все жалобы, поступающие от жильцов, отрабатываются.

В начале ноября пользователи соцсети сняли на видео, как из-за ливня затопило подъезд одной из новостроек в Челнах.

ОбществоИнфраструктура Татарстан

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