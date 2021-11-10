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В Челнах ночью затопило подъезд одной из новостроек

09:24, 10.11.2021
В Челнах ночью затопило подъезд одной из новостроек
Фото: кадр видео

В Набережных Челнах этой ночью затопило подъезд одной из новостроек, об этом сообщили в соцсетях.

На кадрах, выложенных пользователями, видно, как вода льется по лестнице. Пол сильно залит: вода в некоторых местах доходит до щиколоток.

Жители «выгоняют» воду из подъезда швабрами. Есть информация, что вода горячая. Причина произошедшего пока неясна. По словам очевидцев, ЧП произошло на одном из верхних этажей.

В сентябре в Казани после ливня затопило квартиры в доме на Адоратского. Причиной потопа в первый же дождь стала незакрытая крыша.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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