В Татарстане подтвердились 249 случаев заражения коронавирусом

Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 249 новых случаев заражения коронавирусом, сообщила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. Общее количество инфицированных достигло 37 057.



Показатель на 100 тысяч населения — 940. Темп прироста составил 2,8%, он снизился.

— Казалось бы, что можно сказать о некоторой стабилизации ситуации, но, к сожалению, нас беспокоит рост заболеваемости среди пожилых, — отметила Авдонина.

312 человек выздоровели за сутки, отметил руководитель Управления здравоохранения Казани — заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков.

Всего вакцинировался 1 995 481 татарстанец, за сутки — 17 010 человек. Вторую прививку получили 1 509 665 человек.