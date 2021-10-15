В Татарстане инвалида обеспечили дорогим лекарством после вмешательства прокуратуры

Фото: прокуратура РТ

В Балтасях прокуратура заступилась за инвалида, которому по закону полагается обеспечение дорогостоящим лекарством. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Татарстана.

В 2021 году мужчине установили инвалидность второй группы, он нуждается в обеспечении лекарственным препаратом «иммуноглобулин человека нормальный» для проведения высокодозной иммунотерапии. Лекарство стоит больше 450 тысяч рублей, препарат включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Однако бесплатно лекарство он не получил.

По итогам проверки прокуратура внесла в адрес министра здравоохранения республики представление об устранении выявленных нарушений. Сейчас мужчина обеспечен необходимым количеством лекарства.

Фото: kzn.ru

Ранее в Казани прокуратура начала добиваться предоставления инвалиду благоустроенного жилья.

Ольга Шагиева