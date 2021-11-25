Жительница Татарстана потеряла более 5 млн рублей, желая заработать на бирже

56-летняя жительница Арска потеряла более 5 млн рублей, желая заработать на бирже. Часть денег была взята в кредит, сообщает МВД по Татарстану.



Женщина хотела преумножить капитал и решила вложить их на брокерский счет. Она нашла в одном из мессенджеров объявление, оставила заявку и заполнила анкету. После этого ей поступил звонок от якобы представителя «биржи». Злоумышленник сообщил, что он будет курировать счет заявительницы на биржевых торгах.

Женщина согласилась с условиями и внесла все свои сбережения на указанный счет. Менеджер сообщил, что внесенных средств недостаточно, и потерпевшая дополнительно оформила кредиты. В течение двух месяцев она перевела на счет более 5 млн рублей.

Спустя время жительница Арска попыталась вывести деньги, но не смогла. Связь с помощником тоже прекратилась — телефоны оказались выключены. Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера стало известно о задержании в Казани 22-летнего местного жителя, подозреваемого в соучастии в совершении серии преступлений — он был «курьером» у мошенников.

Маргарита Головатенко