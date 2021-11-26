Утром в Казани 29 пассажиров без QR-кодов выявлено в электротранспорте

К девяти утра контролеры в электротранспорте Казани выявили 29 пассажиров без QR-кодов. Проверяющие работают на 12 контрольных точках на наземном транспорте и в 21 вестибюле в метрополитене, сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранса».

Сегодня утром 12 нарушителей выявлены в трамваях и троллейбусах — их попросили выйти. В метро не пустили 17 человек с недействительным QR-кодом, либо просроченным медотводом. Полицию не вызывали.



Ранее Миндортранс сообщал, что в Казани с каждым днем уменьшается количество выявленных без QR-кодов пассажиров. Общественный транспорт с началом введения ограничительных мер работает в штатном режиме.



Ольга Шагиева