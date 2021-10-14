Международные резервы России впервые составили более $618 млрд — это много или мало?

На 1 сентября объем международных резервов России превысил $618 миллиардов. По данным Счетной палаты, это является историческим рекордом. На данный момент Россия занимает пятое место среди стран мира по объему международных резервов — вперед ушли Китай, Япония, Швейцария и Индия.

Как сообщает СП, за последние годы Россия заметно увеличила долю золота в своих международных резервах — с 7,8% в 2014 году до 23,3% по итогам 2020 года.

Помимо золота и иностранной валюты в состав российских резервов входят специальные права заимствования — резервное платежное средство, эмитируемое Международным валютным фондом. Их сумма также значительно увеличилась: с $7 до $24,6 млрд.

— Проведенный анализ показал, что цель управления резервными активами — обеспечение оптимального сочетания их сохранности, ликвидности и доходности — Банком России достигнута. В ЦБ созданы ключевые элементы управления валютными резервами, проведены мероприятия по совершенствованию нормативной и методической базы, созданы условия для выполнения закрепленной функции, — отмечает Счетная палата.

Фото: eadaily.com

$618 миллиардов международных резервов — это:

На $235 млрд больше, чем в начале 2015 года.

чем в начале 2015 года. С 1993 года международные резервы увеличились в 137 раз — по данным ЦБ, на 1 января 1993 года они составляли всего $4,5 миллиарда.

— по данным ЦБ, на 1 января 1993 года они составляли всего $4,5 миллиарда. За 20 лет резервы выросли в 16,5 раза — на 1 сентября 2001 года они равнялись $37,4 млрд.

— на 1 сентября 2001 года они равнялись $37,4 млрд. Примерно 19,3% от величины международных резервов лидера мирового списка — Китая. На сентябрь 2021 года размещённые в иностранных активах государственные средства страны составляли около $3,2 триллиона.

от величины международных резервов лидера мирового списка — Китая. На сентябрь 2021 года размещённые в иностранных активах государственные средства страны составляли около $3,2 триллиона. Больше внешнего долга России на $129 миллиардов — по последней данным ЦБ, страна должна $489,2 млрд.

— по последней данным ЦБ, страна должна $489,2 млрд. Примерно такие же международные резервы имеются у Индии — около $628,6 млрд.

имеются у Индии — около $628,6 млрд. Более чем в два раза меньше, чем резервы Японии — на октябрь они составляли около $1,4 триллиона

чем резервы Японии — на октябрь они составляли около $1,4 триллиона В 19 раз больше международных резервов Украины — $31,6 миллиарда.

Дарья Пинегина