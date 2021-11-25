На трассе в Татарстане столкнулись два грузовика
На трассе Алексеевское — Базарные Матаки в Татарстане столкнулись два грузовика. Видео с места происшествия опубликовано в соцсетях.
Судя по кадрам, один из грузовиков улетел в кювет и перевернулся. Второй тягач оказался на встречной полосе.
Сообщений о пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Ранее синоптики предупредили о метели в Татарстане.
Ольга ШагиеваОбществоАвтоПроисшествия Татарстан
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