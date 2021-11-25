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Синоптики предупредили о метели в Татарстане

14:17, 25.11.2021
Синоптики предупредили о метели в Татарстане
Фото: kzn.ru

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. Информация опубликована на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Ночью и днем 25 ноября в Татарстане и Казани местами пройдет метель с ухудшением видимости до 1—2 км. Порывы ветра будут достигать 16 м/с.

Фото: kzn.ru

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Ранее синоптики прогнозировали облачную погоду с прояснениями.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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