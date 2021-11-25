Синоптики предупредили о метели в Татарстане
Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. Информация опубликована на сайте Гидрометцентра Татарстана.
Ночью и днем 25 ноября в Татарстане и Казани местами пройдет метель с ухудшением видимости до 1—2 км. Порывы ветра будут достигать 16 м/с.
На дорогах будет сильная гололедица. Днем гололед
Ранее синоптики прогнозировали облачную погоду с прояснениями.
Ольга ШагиеваОбщество Татарстан
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