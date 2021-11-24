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В Челнах откроется бесплатная школа по пилотированию квадрокоптеров

13:33, 24.11.2021
В Челнах откроется бесплатная школа по пилотированию квадрокоптеров
Фото: instagram.com/drone_team_grenada

В Набережных Челнах откроется первая бесплатная школа по пилотированию квадрокоптеров. В течение полугода ученики освоят квадрокоптер, научатся снимать пейзажи, познакомятся с направлением FPV, сообщается на сайте исполкома.

Попасть в школу может любой желающий в возрасте от 14 до 35 лет. Отборочный этап состоит из тестирования и собеседования, он пройдет в ноябре — декабре 2021 года. По итогам состоится фестиваль с выступлениями выпускников проекта в Instagram.

Регистрация на отборы продлится до 29 ноября.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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