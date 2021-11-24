В Челнах откроется бесплатная школа по пилотированию квадрокоптеров
В Набережных Челнах откроется первая бесплатная школа по пилотированию квадрокоптеров. В течение полугода ученики освоят квадрокоптер, научатся снимать пейзажи, познакомятся с направлением FPV, сообщается на сайте исполкома.
Попасть в школу может любой желающий в возрасте от 14 до 35 лет. Отборочный этап состоит из тестирования и собеседования, он пройдет в ноябре — декабре 2021 года. По итогам состоится фестиваль с выступлениями выпускников проекта в Instagram.
Регистрация на отборы продлится до 29 ноября.
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