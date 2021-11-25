Парадоксальное влияние коронавируса: детский травматизм вырос, а у взрослых — сократился

«Из-за эпидемиологической ситуации детей девать некуда — отсюда и травмы»

Число случаев детского травматизма в 2020—2021 годах выросло — дети предоставлены сами себе, так как все организованные площадки закрыты из-за пандемии коронавируса и ограничений. Парадокс, но именно из-за тех же ограничений сезонный травматизм у взрослых татарстанцев в итоге сократился. Главные травматологи ДРКБ Руслан Хасанов и Городской поликлиники №7 Казани Альберт Галимов рассказали о самых травмоопасных развлечениях. Они же объяснили, почему компрессионный перелом позвоночника можно «пропустить» у терпеливых детей, а для пожилых он же становится с каждым годом все опаснее из-за «немой эпидемии остеопороза»

По словам Альберта Галимова, каждый год с первым гололедом в октябре-ноябре возрастает число обращений в больницы с жалобами на травмы. Руслан Хасанов сообщил, что сегодня — с началом сезонного травматизма — в сутки фиксируется до 200 обращений с детскими травмами, 36—40 пациентов отправляются на стационарное лечение.

Но лишь в последние два года врачи фиксируют рост детского травматизма, причина которого — пандемия коронавируса.

— У нас выросло число случаев детского травматизма в последние один-два года. Так как все организованные площадки закрыты, дети сами себе предоставлены, энергии у них много, она ищет выхода, дети стали лазить везде, дома с телевизоров и шкафов падают. Получают порой и черепно-мозговые травмы. Нейрохирурги рост тоже почувствовали. С тяжелыми случаями такие дети все попадают к нам, в ДРКБ, — рассказал Руслан Хасанов. — Родителям можно посочувствовать, энергии много у детей. Из-за эпидемиологической ситуации детей девать некуда — отсюда и травмы.

С другой стороны, как это ни парадоксально, именно сезонный травматизм взрослых снизился из-за того же коронавируса. Точнее — из-за карантинов и других ограничительных мероприятий. По данным Альберта Галимова, в этом году в его травматологическом пункте в итоге зафиксировано меньше обращений с жалобами на травмы именно поэтому. Тем не менее проблема остается довольно серьезная. Люди попадают в больницы с растяжениями или переломами — в соотношении три к одному. Чаще всего сезонные травмы получают именно пожилые татарстанцы, причем у них они более серьезные, чем у молодых: переломы ключевой кости, переломы шейки бедра, которые требуют оперативного лечения и долгого восстановления.

— Пожилые долго лечатся и очень тяжело переносят эти травмы. В основном 10—15% таких случаев бывает. Молодые реже получают серьезные травмы — в основном ушибы, растяжения, — отметил Галимов.

По словам казанского травматолога, чтобы избежать серьезных последствий, во-первых, стоит выбирать хорошую обувь с нескользящей подошвой или же всяческие приспособления вроде противогололедных накладок. Во-вторых, в такой сезон нужно ходить очень осторожно, стараясь избегать ледяных участков, лучше «по снежку».

— Ходить лучше маленькими, семенящими шажочками, согнув ноги, не торопясь передвигаться, — посоветовал заведующий травматологическим пунктом Городской поликлиники №7.

По словам казанского травматолога, чтобы избежать серьезных последствий, стоит выбирать хорошую обувь с нескользящей подошвой. Фото: Дмитрий Резнов

«Сезон начался бурно»: горнолыжные курорты, катание на ватрушках — самые травмоопасные развлечения

Проблема еще и в том, что «ледяной сезон начинается именно осенью. В этом году она относительно теплая, поэтому многие продолжают ходить еще в осенне-весенней обуви на жесткой подошве. В то же время, как выяснилось, горнолыжные курорты РТ стали «одним из главных поставщиков пациентов для травматологов», к специалистам уже начали попадать дети с переломами бедра.

— Сезон начался бурно. Поскольку взрослые обычно «в бегах», им не до детей, то детьми занимаются меньше. Сегодня даже не учат детей, где правильно и как правильно ходить. Этот момент упущен. В детском саду и начальных классах в СССР еще детей учили, — с сожалением отметил детский травматолог.

Дети, в отличие от пожилых, в основном ломают бедра, голени, лодыжки, а то и позвоночник. Одной из причин попадания детей с травмами в ДРКБ является один из любимых зимних видов развлечений — катание на «ватрушках».

— Ребенок не фиксирован, положение способствует травме шейного отдела, таза. Летальные исходы даже были. Санки — более управляемый вид, и на бок можно свалиться успеть, затормозить ногами. На ватрушках можно кататься, только если полностью организовано место для катания — есть люди, которые следят за спусками. Подобное у «Меги» года два назад было организовано, больше не помню, — признался Руслан Хасанов.

Одной из причин попадания детей с травмами в ДРКБ является один из любимых зимних видов развлечений — катание на «ватрушках». Фото: Максим Платонов

Альберт Галимов, сам лыжник, советует внимательно спускаться на лыжах с горы, применять разную технику катания в зависимости от того, твердый ли снег или пушистый. А на катках вообще «избегать шалостей», двигаясь по кругу, соблюдая технику безопасности как взрослым, так и детям. Учитывая только стартовавший сезон, пока обратилось три пациента с растяжением и один с переломом на прошлой неделе. На этой в больницу с ушибами попали двое детей с катков.

Одна из главных проблем детской травматологии — «терпеливые дети», которые, упав и поднявшись, в итоге не жалуются родителям на какие-то боли. Однако если боль не проходит даже в течение пары часов и появляется гематома, в травмпункт обращаться надо обязательно. Лучше перестраховаться и «перебдеть», рекомендуют травматологи, осматривать детей после прогулок, обращая внимание даже на ушибы. Если же ребенок вообще ведет себя непривычно, появляется сонливость, то тут уже стоит «бежать к нейрохирургу» — возможно, это черепно-мозговая травма. Терпение детей и недосмотр родителей приводят порой к тому, что проходит немало времени, прежде чем дети попадают к врачу, поступая к нему в 4—5 утра, который к тому моменту может уже быть сильно уставшим.

Напомним, сегодня в Казани существует восемь взрослых и два детских травмпункта. Один детский травмпункт в ДРКБ — он круглосуточный и принимает татарстанцев со всех районов Татарстана.

Альберт Галимов, сам лыжник, советует внимательно спускаться на лыжах с горы, применять разную технику катания в зависимости от того, твердый ли снег или пушистый. Фото: Максим Платонов

«Остеопороз — это наша «немая» эпидемия, и риск переломов поэтому сегодня повышенный»

Наконец, есть еще проблема, причем, касающаяся уже всех возрастов — перелом позвоночника. На деле хоть и звучит страшно, но выглядит в действительности не так, как обычно его представляют, хотя последствия такого перелома могут быть в итоге серьезные. Так, например, если на тех же курортах в редких случаях лыжник может серьезно повредить бедро, когда осколки повреждают кровеносные сосуды, то в городе достаточно часто случаются переломы позвоночника у тех же детей.

Но компрессионный перелом позвоночника человек может даже и не почувствовать, отмечает травматолог Хасанов. У детей боль может пройти за сутки — а проявиться внезапно через пару недель, когда родители перестают связывать эту боль с недавней травмой. Травматологи советуют обращать внимание на любую жалобу при падениях, в частности, на задержку дыхания (один из ключевых признаков такого перелома — прим. ред.) — уже в больнице специалисты сделают снимок, и выяснят, есть ли смещение позвонков или нет. По словам Альберта Галимова, реакция на перелом позвоночника зависит от болевого порога и той же терпеливости:

— Компрессионный перелом позвоночника можно заподозрить при падение на ягодицы с высоты роста. И особенно легко его получить при остеопорозе [характеризуется снижением минеральной плотности костной ткани и нарушением ее строения]. Сейчас наше население испытывает проблемы с гиподинамией. Пожилые, например, мало двигаются. Остеопороз — это наша немая эпидемия, и риск переломов поэтому сегодня повышенный, — с сожалением отметил специалист.

Порой травматологи обнаруживают такие переломы и через две недели. А смещение 1-2 позвонков можно увидеть и через месяц. Это уже приводит к длительному ношению корсета, к необходимости массажа и вообще длительного лечения. Чтобы последствия не растянулись на годы — нужна своевременная диагностика. А значит — и своевременное обращение к врачу.

Сергей Афанасьев