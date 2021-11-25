Исполком Казани утвердил проект строительства новых многоэтажек в ЖК «Весна 2»

Исполком Казани утвердил проект планировки части территории по улице Умырзая во второй очереди ЖК «Весна 2». Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.



В границах проекта запланировано строительство многоэтажек и объектов социальной инфраструктуры. Максимальная высота жилых домов — 19 этажей. В домах будут жить 5 017 человек. Сейчас там уже построили четыре дома, проектом запланировано строительство еще пяти.

Также на этой территории появятся два детских сада на 220 и 120 мест соответственно (там уже есть один детсад на 120 мест). Строительство школы не планируется. Подробнее о проекте — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко