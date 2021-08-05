В ЖК «Весна 2» «нарисовали» новые многоэтажки, парковки и детские сады

Вторую очередь ЖК «Весна 2» оснастят детсадами и социнфраструктурой

В Казани пройдут общественные обсуждения проекта планировки части территории по улице Умырзая во второй очереди ЖК «Весна 2». В границах проекта планировки (а это 16,51 га) планируется строительство многоэтажек и объектов социальной инфраструктуры.

Максимальная высота жилых домов — 19 этажей. В домах будут жить 5 017 человек. Отметим, что сейчас там уже построили четыре дома, проектом запланировано строительство еще пяти. Сейчас ЖК на карте выглядит так:

Также на этой территории появятся два детских сада на 220 и 120 мест соответственно (там уже есть один детсад на 120 мест). Строительство школы не планируется. Необходимое количество мест — 857 — есть в школе на 1 224 места на территории ЖК «Весна», отмечается в документе. Необходимое количество мест во взрослых и детских поликлиниках также есть в поликлинике, расположенной на территории ЖК «Весна».

В проекте предлагается возвести на площади 0,39 га физкультурно-оздоровительный комплекс, на 0,76 га и 0,55 га обустроить парковки, на 0,8 га — пожарное депо на два автомобиля. Кроме того, здесь могут появиться объекты инженерной инфраструктуры: котельная, локальные очистные сооружения и блочная комплектная трансформаторная подстанция.

Также запланировано строительство двух улиц длиной 0,035 км каждая, светофорного перекрестка на ул. Умырзая, организация пешеходных переходов.

Как будет застраиваться территория:

Территорию будут развивать в несколько очередей:

На первом этапе — строительство одного детского садика на 120 мест, трех жилых домов (объекты уже есть), парковки на 909 машино-мест, инженерных сетей.

На втором: строительство детского садика на 120 мест, улицы А. Аббасова, четырех многоэтажек.

На третьем этапе запланировано строительство еще одного дома, автостоянки на 546 машино-мест, детского сада на 220 мест, физкультурно-оздоровительного комплекса и пожарного депо. При этом возможна корректировка этапа строительства в зависимости от включения данного объекта в государственную программу софинансирования.

Источник: kzn.ru

Общественные обсуждения будут проходить до 9 сентября.

Татьяна Леухина