Завтра в Татарстане ожидается метель, порывистый ветер и гололедица

Фото: Максим Платонов

Завтра в Татарстане ночью и днем ожидаются метель с ухудшением видимости до 1—2 км, порывистый ветер до 16 м/с и сильная гололедица на дорогах. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по РТ.

В ведомстве не рекомендуют во время сильной метели перемещаться в одиночку. Уходя из дома, стоит уведомить членов семьи или соседей о том, куда вы направляетесь и когда вернетесь. Если вы потеряли ориентацию вне населенного пункта, следует зайти в первый попавшийся дом, уточнить местоположение и дождаться окончания метели.

Фото: Максим Платонов

Водителям необходимо по возможности отказаться от дальних поездок. Особое внимание стоит уделить техническому состоянию автомобиля, а также проверить наличие насоса, буксировочного троса, баллонного ключа и домкрата.

В прошлую субботу из-за сильной метели в Татарстане ограничили движение междугородних автобусов. Его возобновили утром в воскресенье.



Диана Жиленкова