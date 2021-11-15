Центробанк снова обратил внимание на перегрев на рынке потребкредитов

Фото: ЦБ РФ

Центробанк обратил внимание на повышение уровня потребительского кредитования. Регулятор видит риски перегрева в этом сегменте, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на комитете Госдумы по финансовому рынку.

«Потребительское кредитование продолжает расти высокими темпами — за 9 месяцев с начала года [рост составил] 16%. Это не очень хорошо, потому что дальше — уже опасный рост закредитованности», — приводит ее слова «Интерфакс».

Фото: ЦБ РФ

По мнению Набиуллиной, высокие инфляционные ожидания делают для людей потребительские кредиты привлекательными, несмотря на повышение ставок.

В начале ноября Банк России порекомендовал банкам и микрофинансовым организациям не давать рассрочки покупателям в магазинах без заключения договоров потребительского кредитования.



Ольга Шагиева