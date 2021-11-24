После наезда КАМАЗа на ребенка в Казани возбудили уголовное дело

Фото: прокуратура РТ

В Казани возбудили уголовное дело после наезда КАМАЗа на семилетнего ребенка. Об этом сообщил старший помощник по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

«По факту наезда на малолетнего ребенка в Казани возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Расследование взято на особый контроль в прокуратуре республики», — говорится в сообщении.

Напомним, семилетний ребенок погиб в результате наезда КАМАЗа на перекрестке Можайского — Горьковское шоссе в Казани. Школьник переходил дорогу на зеленый свет по регулируемому пешеходному переходу.





Ольга Шагиева