Появилось видео смертельного наезда КАМАЗа на ребенка в Казани

Фото: прокуратура РТ

В Сети появилось видео смертельного наезда КАМАЗа на семилетнего ребенка. Судя по кадрам, трагедия произошла на глазах у матери школьника.

Как видно на кадрах, перед перекрестком мальчик попрощался с женщиной с коляской, предположительно с матерью. Дорогу он переходил самостоятельно. В это время грузовик поворачивал с Горьковского шоссе на Можайского. Водитель ребенка не заметил.

Напомним, семилетний ребенок погиб в результате наезда КАМАЗа на перекрестке Можайского — Горьковское шоссе в Казани. Школьник переходил дорогу на зеленый свет по регулируемому пешеходному переходу. Возбуждено уголовное дело.

Ольга Шагиева