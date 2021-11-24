В КФУ разработали серию приложений для изучения русского произношения

Казанский федеральный университет выпустил серию из трех мобильных приложений, с помощью которых иностранные обучающиеся и дети смогут отрабатывать произносительные навыки русской речи, сообщает пресс-служба вуза.



Так, приложение Studerus создано для иностранных студентов и направлено на отработку произносительных навыков, Studerus Game — игровое приложение автоматизированного интерактивного обучения аудированию иностранных обучающихся. Третье приложение — «Школа Сов — КФУ» — создано для детей, обучающихся чтению и правильному произношению букв, слогов и слов.

«На рынке iOS есть множество приложений для изучения языков, однако приложений, позволяющих правильно освоить именно произношение русской речи с помощью аудирования по апробированным методикам, не существует», — рассказал заместитель директора по общим вопросам ИВМиИТ Антон Егорчев, подчеркивая актуальность разработки.

Маргарита Головатенко