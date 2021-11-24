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В Казани отремонтируют дорожно-уличную сеть за 103,8 млн рублей

10:56, 24.11.2021
В Казани отремонтируют дорожно-уличную сеть за 103,8 млн рублей
Фото: Максим Платонов

В Казани проведут работы по ремонту дорожно-уличной сети за 103,8 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ». Согласно техзаданию, подрядчику потребуется выполнить работы по ремонту дорожно-уличной сети на улице Фатыха Карима в Вахитовском районе и провести мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

Заявки принимаются до 15 декабря 2021 года. Работы должны быть закончены к 1 августа 2022 года.

Фото: Максим Платонов (архив)

В 2021 году в Казани было отремонтировано 2 млн кв. метров дорог. Это 145 городских улиц, 22 дороги в 13 поселках, а также подъездные дороги к шести садовым обществам, 89 внутриквартальных проездов.

Дарья Акимова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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