В Казани отремонтируют дорожно-уличную сеть за 103,8 млн рублей
В Казани проведут работы по ремонту дорожно-уличной сети за 103,8 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ». Согласно техзаданию, подрядчику потребуется выполнить работы по ремонту дорожно-уличной сети на улице Фатыха Карима в Вахитовском районе и провести мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.
Заявки принимаются до 15 декабря 2021 года. Работы должны быть закончены к 1 августа 2022 года.
В 2021 году в Казани было отремонтировано 2 млн кв. метров дорог. Это 145 городских улиц, 22 дороги в 13 поселках, а также подъездные дороги к шести садовым обществам, 89 внутриквартальных проездов.
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