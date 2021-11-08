В Казани в этом году построили и отремонтировали 2 млн кв. м дорог

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани в 2021 году отремонтировали 145 городских улиц, 22 дороги в 13 поселках, а также подъездные дороги к шести садовым обществам, 89 внутриквартальных проездов, благоустроили дворы 430 домов. Общая площадь отремонтированных и построенных дорог составила 2 млн кв. м.



На эти цели из федерального и республиканского бюджетов выделили 14,7 млрд руб.: 4,4 млрд — на ремонт объектов улично-дорожной сети, 8 млрд рублей — на строительство объектов дорожной сети (Вознесенский тракт, дублер Горьковского шоссе, дороги в рамках проекта развития Большого казанского кольца, петля на Оренбургском тракте, подземный пешеходный переход по ул. Мавлютова), 2,3 млрд — на реализацию программы «Наш двор».

Фото: Максим Платонов (архив)

В 2021 году в Казани качественное асфальтобетонное покрытие уложено на 11 участках улиц: ул. Белинского, ул. Гагарина, ул. Голубятникова, ул. Беломорская, ул. Маршала Чуйкова, ул. Гладилова, ул. Рауиса Гареева, проезд Хезмэт, ул. Магистральная Советского района, Старательный переулок в жилом массиве Вознесенское, ул. Лесная жилого массива Новая Сосновка, сообщается на сайте мэрии Казани.



В столице Татарстана на ремонт дорог общего пользования направят еще почти 103,5 миллиона рублей. На эти средства планируется привести в нормативное состояние подъездные дороги в жилых комплексах «Салават купере», «Новые горки» и «Весна 2».

Татьяна Леухина