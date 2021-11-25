Банк Казани повышает ставки по вкладам
Банк Казани на 1 процент повысил ставки по вкладам в рублях.
Повышение предусмотрено по следующим вкладам:
- «Городской пенсионный»,
- «Городской стабильный»,
- «ВИП-Миллениум»,
- «Миллениум»,
- «Премиум».
По вкладу «Золотой сезон» ставка повышена на 0,75 п.п.
Напоминаем, что клиенты банка могут оформить вклад дистанционно через интернет-банк или мобильное приложение. При этом клиент получает еще 0,25% к повышенной ставке.
Оформить вклад быстро можно, написав в чат поддержки в мобильном приложении Банка Казани.
Все вклады Банка Казани защищены государственной системой страхования вкладов.
Подробности по телефону 8 800 775-18-77, на сайте www.bankofkazan.ru и в офисах ООО КБЭР «Банк Казани». Лицензия Банка России №708 от 27.05.2016. ООО КБЭР «Банк Казани».
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