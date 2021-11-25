Банк Казани повышает ставки по вкладам

Банк Казани на 1 процент повысил ставки по вкладам в рублях.

Повышение предусмотрено по следующим вкладам:

«Городской пенсионный»,

«Городской стабильный»,

«ВИП-Миллениум»,

«Миллениум»,

«Премиум».

По вкладу «Золотой сезон» ставка повышена на 0,75 п.п.

Напоминаем, что клиенты банка могут оформить вклад дистанционно через интернет-банк или мобильное приложение. При этом клиент получает еще 0,25% к повышенной ставке.

Оформить вклад быстро можно, написав в чат поддержки в мобильном приложении Банка Казани.

Все вклады Банка Казани защищены государственной системой страхования вкладов.

Подробности по телефону 8 800 775-18-77, на сайте www.bankofkazan.ru и в офисах ООО КБЭР «Банк Казани». Лицензия Банка России №708 от 27.05.2016. ООО КБЭР «Банк Казани».

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